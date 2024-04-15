Ошлоков Евстафий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлоков Евстафий Иванович

Ошлоков Евстафий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ошлоков Иван Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ошлоков Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ошлоков Михайло Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close