Ошлоков Евстафий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ошлоков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ошлоков Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ошлоков Михайло Евстафьевич
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
Отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно