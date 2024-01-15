Ошлоков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Ошлоков Иван Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ошлоков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1822
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно