Ошлоков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ошлоков Яков Иванович
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно