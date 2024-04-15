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Ошлоков Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ошлоков Иван Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ошлоков Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ошлоков Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ошлоков Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ошлоков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ошлоков Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1822 году по предписанию (..неразборчиво..)комиссара от 3 октября (...) тобольской казенной палаты отчислены Томской губернии Бийского уезда (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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