Ошлоков Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ошлоков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ошлоков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1766
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ошлоков Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ошлоков Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ошлоков Матвей Тимофеевич
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Место жительства
До 1822
В 1822 году по предписанию (..неразборчиво..)комиссара от 3 октября (...) тобольской казенной палаты отчислены Томской губернии Бийского уезда (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно