Ошлоков Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Ошлоков Тимофей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ошлоков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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