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Ошлоков Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ошлоков Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1796

Сын: Ошлоков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ошлоков Михайло Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1822 году по предписанию (...) комиссара от 3 октября за №989 с (такоем годе?) тобольской казенной палате отчислены Томской губернии Бийской округи (...) волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошлоков Данило Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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