Ошлоков Михайло Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ошлоков Сергей Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
До 1822
В 1822 году по предписанию (...) комиссара от 3 октября за №989 с (такоем годе?) тобольской казенной палате отчислены Томской губернии Бийской округи (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно