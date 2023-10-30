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Ошлоков Михайло Сергеевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ошлоков Сергей Тимофеевич

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1822 году по предписанию (...) комиссара от 3 октября за №989 с (такоем годе?) тобольской казенной палате отчислены Томской губернии Бийской округи (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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