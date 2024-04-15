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Ошлоков Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ошлоков Тимофей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ошлоков Трифон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1822 году по предписанию (..неразборчиво..)комиссара от 3 октября (...) тобольской казенной палаты отчислены Томской губернии Бийского уезда (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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