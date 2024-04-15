Ошлоков Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ошлоков Тимофей Иванович
Место жительства
С 1801
Из Тюменского округа Тугулымской волости (от 21.03.1801 № 815)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ошлоков Трифон Александрович
Место жительства
До 1822
В 1822 году по предписанию (..неразборчиво..)комиссара от 3 октября (...) тобольской казенной палаты отчислены Томской губернии Бийского уезда (...) волость
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно