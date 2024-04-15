Ошлоков Осип Семенович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ошлоков Семен Иванович
Место жительства
До 1822
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афросинья (Евфросинья) Осиповна
Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно