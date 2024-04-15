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Ошлоков Осип Семенович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ошлоков Семен Иванович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
отчислены в Томскую губернию Бийский округ Смоленскую волость
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афросинья (Евфросинья) Осиповна

Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ошлоков Николай Осипович

Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ошлоков Игнатий Осипович

Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ошлоков Артемий Осипович

Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ошлоков Никифор Осипович

Мать ребёнка: Ошлокова Татьяна Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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