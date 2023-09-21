Ошлокова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиМежду 1855 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афросинья Осиповна
Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1855 и 1858