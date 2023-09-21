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Ошлокова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Между 1855 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афросинья Осиповна

Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ошлоков Николай Осипович

Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ошлоков Игнатий Осипович

Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ошлоков Артемий Осипович

Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ошлоков Никифор Осипович

Отец ребёнка: Ошлоков Осип Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Осип Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1855 и 1858
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