Андросов / Андрусов / Василий Потапович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти16.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
21.02.1860
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна
Смерть
16.03.1903