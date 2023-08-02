Андросов / Андрусов / Василий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Василий Потапович

Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Мать: Андрусова Матрена

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1860

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.03.1903
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.