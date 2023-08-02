Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.10.1894
Рождение ребёнка
09.05.1896
Сын: Андросов / Андрусов / Николай Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна
Смерть
Неизвестно