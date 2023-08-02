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Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1866

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Татьяна / Анна / Ивановна

Бракосочетание
19.10.1894

Жена: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Андросов / Андрусов / Николай Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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