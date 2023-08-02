Андросова / Андрусова / Анна Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Анна Епифановна

Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

30.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1860

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
30.05.1884
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.