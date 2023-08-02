Андросова / Андрусова / Анна Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти30.05.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
21.02.1860
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Жабина (Андросов / Андрусов /) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Потапович
Смерть
30.05.1884