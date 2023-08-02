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Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1885

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Семенович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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