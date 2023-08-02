Андросов / Андрусов / Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
10.04.1885
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно