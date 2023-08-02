Андросов / Андрусов / Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Василий Семенович

Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Мать: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.04.1895

Жена: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.