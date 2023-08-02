Андросов / Андрусов / Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
02.04.1895
Рождение ребёнка
28.12.1895
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Васильевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно