Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

21.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1885

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Семенович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Смерть
21.02.1889
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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