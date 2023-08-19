Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти21.02.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
10.04.1885
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1889