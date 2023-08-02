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Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Андросов / Андрусов / Семен Васильевич

Мать: Андросова / Андрусова / Матрена Ивановна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1887

Жена: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1888

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Андросов / Андрусов / Ефим Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Андросов / Андрусов / Максим Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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