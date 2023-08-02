Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.10.1887
Рождение ребёнка
27.06.1888
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
02.11.1891
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Андросов / Андрусов / Ефим Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
28.05.1899
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно