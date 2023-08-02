Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1888

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Андросов / Андрусов / Ефим Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Андросов / Андрусов / Максим Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.