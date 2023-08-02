Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1887
Рождение ребёнка
27.06.1888
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Рождение ребёнка
02.11.1891
Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Андросов / Андрусов / Ефим Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Андросов / Андрусов / Максим Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Семенович
Смерть
Неизвестно