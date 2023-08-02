Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1895
Рождение ребёнка
28.12.1895
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович
Рождение ребёнка
01.10.1899
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович
Смерть
Неизвестно