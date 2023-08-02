Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.04.1895

Муж: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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