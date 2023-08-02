Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Гвазды

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1894

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Андросов / Андрусов / Николай Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.