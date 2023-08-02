Андросова / Андрусова / (Осипова) Феодора Семеновна
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Гвазды
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1894
Рождение ребёнка
09.05.1896
Сын: Андросов / Андрусов / Николай Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно