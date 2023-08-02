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Андрусова Матрена

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Наталья Потаповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Фекла Потаповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Потапович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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