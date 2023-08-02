Андрусова Матрена
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Наталья Потаповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Фекла Потаповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Потапович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Смерть
Неизвестно