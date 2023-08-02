Андросов / Андрусов / Иван Потапович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1861
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1868
Рождение ребёнка
18.03.1885
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно