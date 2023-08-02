Андросов / Андрусов / Иван Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Иван Потапович

Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Мать: Андрусова Матрена

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.1861

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1885

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.