Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения21.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1897
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.07.1903
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно