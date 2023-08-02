Андросова / Андрусова / Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1897
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1903
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Смерть
Неизвестно