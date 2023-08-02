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Андросова / Андрусова / Мария Дмитриевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1897

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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