Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1861
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович
Рождение ребёнка
21.04.1868
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович
Рождение ребёнка
18.03.1885
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович
Смерть
Неизвестно