Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Пелагея Васильевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Рождение ребёнка
01.09.1861

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1885

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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