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Питьёв Данила Александрович

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Место рождения

Деревня Боровинка, Архангельская обл

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Питьёв Александр

Мать: ?

Деревня Боровинка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Питьёв Павел Данилович

Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Питьёв Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Середкина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
15.04.1929

Сын: Питьёв Виталий Данилович

Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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