Питьёв Данила Александрович
Место рожденияДеревня Боровинка, Архангельская обл
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Питьёв Александр
Мать: ?
Деревня Боровинка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
01.03.1909
Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Середкина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
15.04.1929
Мать ребёнка: Питьёва Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно