Питьёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитьёв Александр

Питьёв Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Питьёв Данила Александрович

Мать ребёнка: ?

Деревня Боровинка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питьёв Петр Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питьёв Павел Александрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close