Питьёва Ефросинья Андреевна
Место рождениядеревня Красная горка, Архангельская обл
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Красная горка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
01.03.1909
Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Середкина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1929
Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович
Смерть
Неизвестно