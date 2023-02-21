Питьёва Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питьёва Ефросинья Андреевна

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Место рождения

деревня Красная горка, Архангельская обл

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Красная горка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Питьёв Павел Данилович

Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Питьёв Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Середкина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1929

Сын: Питьёв Виталий Данилович

Отец ребёнка: Питьёв Данила Александрович

Смерть
Неизвестно
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