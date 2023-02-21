Середкина (Питьёва) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСередкина (Питьёва) Анна Даниловна

Середкина (Питьёва) Анна Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Питьёв Данила Александрович

Мать: Питьёва Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середкин Василий

г. Архангельск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середкин Василий

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середкин Василий

Смерть
2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close