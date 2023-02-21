Середкина (Питьёва) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середкин Василий
г. Архангельск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середкин Василий
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Середкин Василий
Смерть
2010