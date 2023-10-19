Шимановская (Костинский) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШимановская (Костинский) Анастасия Сергеевна

Шимановская (Костинский) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Костинский Сергей Сергеевич

Мать: Костинская (Савелова) Вера Васильевна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.04.1883

Муж: Шимановский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Шимановский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шимановский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Шимановский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шимановский Владимир Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.