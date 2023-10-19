Шимановская (Костинский) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.04.1883
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Шимановский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шимановский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1887
Сын: Шимановский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шимановский Владимир Александрович