Костинская (Савелова) Вера Васильевна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинская (Савелова) Вера Васильевна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Мать: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Бракосочетание
1860

Муж: Костинский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шимановская Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Костинский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Костинский Сергей Константинович

Отец ребёнка: Костинский Константин Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костинский Александр Константинович

Отец ребёнка: Костинский Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костинский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Костинский Сергей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
помещица Подольского уезда, Московской губ.
Смерть
1919
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