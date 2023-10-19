Костинская (Савелова) Вера Васильевна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шимановская Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Костинский Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
31.07.1867
Сын: Костинский Сергей Константинович
Отец ребёнка: Костинский Константин Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костинский Александр Константинович
Отец ребёнка: Костинский Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костинский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Костинский Сергей Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
помещица Подольского уезда, Московской губ.
Смерть
1919