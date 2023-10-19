Шимановский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимановский Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1883

Жена: Шимановская Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Шимановский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шимановская Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Шимановский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шимановская Анастасия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
1899
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