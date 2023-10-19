Костинский Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шимановская Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костинский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь
Смерть
1864