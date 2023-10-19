Костинский Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинский Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1860

Жена: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шимановская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костинский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь
Смерть
1864
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