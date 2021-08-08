Зольникова (Данилова) Галина Деомидовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1933
Дата смерти08.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933
Отец: Данилов Деомид Васильевич
Мать: Данилова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.10.1963
Сын: Зольников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зольников Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1966
Дочь: Халиманчук Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Зольников Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2021