Зольникова (Данилова) Галина Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗольникова (Данилова) Галина Деомидовна

Зольникова (Данилова) Галина Деомидовна

Место рождения

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

14.11.1933

Дата смерти

08.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933

Отец: Данилов Деомид Васильевич

Мать: Данилова Анна Фёдоровна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.10.1963

Сын: Зольников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Зольников Василий Степанович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1966

Дочь: Халиманчук Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Зольников Василий Степанович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольников Василий Степанович

Смерть
08.08.2021
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close