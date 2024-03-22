Данилова Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения21.12.1900
Дата смерти06.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1900
Рождение ребёнка
14.11.1933
Дочь: Зольникова Галина Деомидовна
Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1936
Дочь: Данилова Нина Деомидовна
Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1938
Дочь: Ануфриева Елена Деомидовна
Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич
Березово, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
06.02.1979
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область