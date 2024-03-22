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Данилова Анна Фёдоровна

Место рождения

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.12.1900

Дата смерти

06.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.11.1933

Дочь: Зольникова Галина Деомидовна

Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
21.01.1936

Дочь: Данилова Нина Деомидовна

Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
06.12.1938

Дочь: Ануфриева Елена Деомидовна

Отец ребёнка: Данилов Деомид Васильевич

Березово, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
06.02.1979
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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