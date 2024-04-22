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Зольников Александр Васильевич
Зольников Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
17.10.1963
Пол
Мужской
Отец
Зольников Василий Степанович
1930 г.р.
Мать
Зольникова (Данилова) Галина Деомидовна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963
Отец:
Зольников Василий Степанович
Мать:
Зольникова Галина Деомидовна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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