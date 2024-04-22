Зольников Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗольников Александр Васильевич

Зольников Александр Васильевич

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

17.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963

Отец: Зольников Василий Степанович

Мать: Зольникова Галина Деомидовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close