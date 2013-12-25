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Зольников Василий Степанович

Место рождения

Зольникова, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

09.04.1930

Дата смерти

25.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Зольникова, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.1963

Сын: Зольников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зольникова Галина Деомидовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1966

Дочь: Халиманчук Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Зольникова Галина Деомидовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольникова Галина Деомидовна

Смерть
25.12.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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