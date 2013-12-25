Зольников Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения09.04.1930
Дата смерти25.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930
Рождение ребёнка
17.10.1963
Сын: Зольников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зольникова Галина Деомидовна
Рождение ребёнка
14.01.1966
Дочь: Халиманчук Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Зольникова Галина Деомидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2013