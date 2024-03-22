Данилов Деомид Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1898
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1898
Рождение ребёнка
14.11.1933
Дочь: Зольникова Галина Деомидовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1936
Дочь: Данилова Нина Деомидовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.12.1938
Дочь: Ануфриева Елена Деомидовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Фёдоровна
Березово, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.01.1944
Зароново, Витебский район, Витебская область