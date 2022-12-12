Плесовских Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плесовских Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Плесовских Ермолай Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Плесовских Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плесовских Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно