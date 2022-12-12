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Плесовских Алексей Иванович

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Плесовских Иван Гаврилович

Мать: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плесовских Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плесовских Ермолай Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Плесовских Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плесовских Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Ульяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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