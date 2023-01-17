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Плесовских Иван Гаврилович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Плесовских Гаврила

Мать: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Плесовских Алексей Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Матрена Ивановна

Смерть
1823
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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