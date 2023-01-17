Плесовских Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1823
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Плесовских Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Сын: Плесовских Алексей Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823