Плесовских Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Николай Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плесовских Алексей Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плесовских Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно