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Плесовских Иван Алексеевич

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Плесовских Алексей Иванович

Мать: Плесовских Ульяна Андреевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плесовских Николай Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Плесовских Алексей Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плесовских Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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