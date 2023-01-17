Плесовских Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Николай Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плесовских Алексей Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плесовских Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно