Плесовских Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Ульяна Андреевна

Плесовских Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плесовских Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плесовских Ермолай Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Плесовских Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плесовских Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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