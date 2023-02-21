Плесовских Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плесовских Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Плесовских Ермолай Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Плесовских Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плесовских Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно