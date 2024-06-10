Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Глушков Петр Исаков
Мать: не указана
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Дочь: Глушкова Федосья Ерофеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Дочь: Глушкова Дарья Ерофеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Дочь: Глушкова Параскева Ерофеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Сын: Глушков Михайло Ерофеевич
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Дочь: Глушкова Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна
Дочь: Глушкова Федотья Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Глушков Кондратий Ерофеевич
Мать ребёнка: Глушкова Варвара Максимова
Мать ребёнка: Глушкова Варвара Максимова