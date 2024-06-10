Глушков Ерофей (Ярофей) Петров Около 1679 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Место рождения

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.
Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Глушков Петр Исаков

Мать: не указана

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
думаю мать 1-я жена Петра? В 1716 году - 29 лет.?(ошибка скорей всего) РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1704

Жена: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1717 году - 20 лет.? (ошибка. скорей всего 30). Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр году. Дочь Федосья шести. Плати... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Глушков Андрей Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 12 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Упоминание
1709
Котельницкого тягловов стана. Филип Васильев сын Глушков 40 годов скорбен, а братья ево родные а Нифант умре, Павел 33 годов, Василей 23 годов, а Нифантов сын Анисим умре, да у него ж родственник Исак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Глушков Ефим Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 7 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Глушкова Федосья Ерофеевна

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 6 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двена... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Глушков Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 1 год РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди. Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр ... Показать все
Место жительства
Около 1716
Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
Починок Курба
Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Глушкова Дарья Ерофеевна

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 47 лет. Дарья 47 выдана в замужество Алатской дороги волости Журнаран в починок Бунганур? За ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Глушков Федор Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1726 года - 2 года. В починке по речке Курбе. 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-1132, 1722—1727 г. Казанская губерния, Алатская дорога, Тренкена сотня Актыбаева что была Исенгулкова сотня Ишпаев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Глушкова Параскева Ерофеевна

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 40 лет. Параскева 40 лет выдана в замужество Алатской дороги волости Ноли Кукмары в починок по речке Курбе за ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Глушков Михайло Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1748 году - 17 лет. № 33130 РГАДА 350-2-1136, л. 177. 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою ныне правит сотник Пехтеи ... Показать все
Место жительства
Около 1731
Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Глушкова Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 30 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Глушкова Федотья Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 23 года. Федотья 23 выдана в замужество Алатской дороги волости Княжинской? в деревню Нелидинскую? за ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Глушков Кондратий Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Варвара Максимова

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1748 года - пол года. 33131 Кондратей полгода 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1136, 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою нын... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1748

Жена: Глушкова Варвара Максимова

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Глушков Федор Ерофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Варвара Максимова

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1766 года - 13 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года, л. 285 об. В ИВ 1790 года - 44 года. ЦГАКО 237-71-845, л. 687, № 215, дер. Зеленая, церковь с. Кичмы В ИВ 1812 году - 65 лет. ИВ Кичмен... Показать все
Смерть
После 1766
Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния

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