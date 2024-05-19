Глушков Андрей Ерофеевич Около 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушков Андрей Ерофеевич

Место рождения

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1686 г.р.

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Рождение
Около 1704

Отец: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Мать: Глушкова Авдотья Аникеевна

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 12 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Бракосочетание
До 1731

Жена: Глушкова Марья Григорьевна

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Книга Казанской Епархии Кукарского заказу ясашного села Алексеевского Кичма тож... Исповедная роспись 1731 года. ЦГАКО ф.237, оп.71, д.754
Смерть
1739
Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
18304 Андрей Ерофеев 17 умер в 739 году. 2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-1151, 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою ны... Показать все

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