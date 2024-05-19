Глушков Андрей Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1704
В 1716 году - 12 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Бракосочетание
До 1731
Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Книга Казанской Епархии Кукарского заказу ясашного села Алексеевского Кичма тож... Исповедная роспись 1731 года. ЦГАКО ф.237, оп.71, д.754
Смерть
1739
18304 Андрей Ерофеев 17 умер в 739 году. 2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-1151, 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою ны... Показать все