Глушкова Авдотья Аникеевна Около 1686 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушкова Авдотья Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1716 году - 20 лет.? (скорей всего ошибка. 30) РГАДА 350-1-14, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1704

Муж: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1717 году - 20 лет.? (ошибка. скорей всего 30). Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр году. Дочь Федосья шести. Плати... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Глушков Андрей Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 12 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Глушков Ефим Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 7 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Глушкова Федосья Ерофеевна

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 6 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двена... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Глушков Петр Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В 1716 году - 1 год РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди. Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Глушкова Дарья Ерофеевна

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 47 лет. Дарья 47 выдана в замужество Алатской дороги волости Журнаран в починок Бунганур? За ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Глушков Федор Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1726 года - 2 года. В починке по речке Курбе. 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-1132, 1722—1727 г. Казанская губерния, Алатская дорога, Тренкена сотня Актыбаева что была Исенгулкова сотня Ишпаев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Глушкова Параскева Ерофеевна

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 40 лет. Параскева 40 лет выдана в замужество Алатской дороги волости Ноли Кукмары в починок по речке Курбе за ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Глушков Михайло Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1748 году - 17 лет. № 33130 РГАДА 350-2-1136, л. 177. 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою ныне правит сотник Пехтеи ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Глушкова Евдокия Ерофеевна

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Большая Курба, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 30 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Смерть
Неизвестно

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