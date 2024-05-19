Глушкова Авдотья Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1716 году - 20 лет.? (скорей всего ошибка. 30) РГАДА 350-1-14, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1704
В 1717 году - 20 лет.? (ошибка. скорей всего 30). Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр году. Дочь Федосья шести. Плати... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В 1716 году - 12 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В 1716 году - 7 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди: Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Глушкова Федосья Ерофеевна
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В 1716 году - 6 лет. РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двена... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В 1716 году - 1 год РГАДА 350-1-140, с. 335-336 Починок Курба в нем русские люди. Во дворе Ерофей Петров Лушков дватцати девяти. Жена Овдотья Оникина дватцати. Дети Андрей двенатцати, Ефим семи, Петр ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1719
Дочь: Глушкова Дарья Ерофеевна
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1766 года - 47 лет. Дарья 47 выдана в замужество Алатской дороги волости Журнаран в починок Бунганур? За ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1724
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1726 года - 2 года. В починке по речке Курбе. 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-1132, 1722—1727 г. Казанская губерния, Алатская дорога, Тренкена сотня Актыбаева что была Исенгулкова сотня Ишпаев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Глушкова Параскева Ерофеевна
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1766 года - 40 лет. Параскева 40 лет выдана в замужество Алатской дороги волости Ноли Кукмары в починок по речке Курбе за ясашного крестьянина. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Глушков Михайло Ерофеевич
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1748 году - 17 лет. № 33130 РГАДА 350-2-1136, л. 177. 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою ныне правит сотник Пехтеи ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Глушкова Евдокия Ерофеевна
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1766 года - 30 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года
Смерть
Неизвестно