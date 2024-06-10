Глушкова Варвара Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1766 года - 52 года. У него жена Варвара Максимова дочь 52 взята Алатской дороги волости Колянурской из деревни Мочаловой? ясашная крестьянка. Сказка подана 25 мая 1762 года. Казанского уезда Ала... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Глушков Кондратий Ерофеевич
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1748 года - пол года. 33131 Кондратей полгода 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1136, 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою нын... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1748
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
В РС 1766 года - 13 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года, л. 285 об. В ИВ 1790 года - 44 года. ЦГАКО 237-71-845, л. 687, № 215, дер. Зеленая, церковь с. Кичмы В ИВ 1812 году - 65 лет. ИВ Кичмен... Показать все
Смерть
Неизвестно