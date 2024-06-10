Глушкова Варвара Максимова Около 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушкова Варвара Максимова

Место рождения

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
В РС 1766 года - 52 года. У него жена Варвара Максимова дочь 52 взята Алатской дороги волости Колянурской из деревни Мочаловой? ясашная крестьянка. Сказка подана 25 мая 1762 года. Казанского уезда Ала... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Глушков Кондратий Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1748 года - пол года. 33131 Кондратей полгода 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1136, 1748 г. Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд Алатская дорога, Тренькина сотня Ахтыбаева которою нын... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1748

Муж: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Глушков Федор Ерофеевич

Отец ребёнка: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1766 года - 13 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 года, л. 285 об. В ИВ 1790 года - 44 года. ЦГАКО 237-71-845, л. 687, № 215, дер. Зеленая, церковь с. Кичмы В ИВ 1812 году - 65 лет. ИВ Кичмен... Показать все
Смерть
Неизвестно

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