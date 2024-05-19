Глушков Петр Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1663
Отец: Глушков Исаак Иванович
Мать: не указана
Исайко Иванов сын Глушков, у него дети Петрушка 15 лет, Оска 7 лет. Деревня, что был починок Ярыгиных [-] Российское царство, Вятка, Котельнический уезд Котельнический стан, Котельнический оброчный ст... Показать все
Место жительства
С 1678
Пуст приставной Исачка Глушкова, Исачко збег, земля ево в пусте. Перепись 1678, РГАДА 1209-1-340, 1678 г., л. 351 об. Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Юрьевская волость Деревня Другая ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров
Мать ребёнка: не указана
думаю мать 1-я жена Петра? В 1716 году - 29 лет.?(ошибка скорей всего) РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Думаю мать 1-я жена Петра. Примерно в 1713 году: Примерно в 1713 году: В первом дворе Исак Иванов сын Глушков 84 лет, у него сын Петр 50(47) лет, у него жена Гликерья Гаврилова дочь 40 лет, у него де... Показать все
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна
из книги Родословное древо Глушковых автор Глушков В.Е.
Рождение ребёнка
До 1709
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1709
Котельницкого тягловов стана. Филип Васильев сын Глушков 40 годов скорбен, а братья ево родные а Нифант умре, Павел 33 годов, Василей 23 годов, а Нифантов сын Анисим умре, да у него ж родственник Исак... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1710
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Глушков Порфирий Петрович
Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна
крестьянин Петр Исаков сын Глушков 57 лет, у него дети Марко 32 лет, Перфирей 2 лет, у Марка сын Никон 10 лет, у него ж брат родной Осип 47 лет, у него дети Иван 27 лет, Филип 22 лет, Афонасей 17 лет,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Ронжина (Глушкова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна
из книги Родословное древо Глушковых автор Глушков В.Е.
Смерть
Неизвестно