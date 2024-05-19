Глушков Петр Исаков Около 1663 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушков Петр Исаков

Место рождения

Скурихинская, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Глушков Исаак Иванович

Мать: не указана

Скурихинская, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Исайко Иванов сын Глушков, у него дети Петрушка 15 лет, Оска 7 лет. Деревня, что был починок Ярыгиных [-] Российское царство, Вятка, Котельнический уезд Котельнический стан, Котельнический оброчный ст... Показать все
Место жительства
С 1678
Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
Пуст приставной Исачка Глушкова, Исачко збег, земля ево в пусте. Перепись 1678, РГАДА 1209-1-340, 1678 г., л. 351 об. Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Юрьевская волость Деревня Другая ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Глушков Ерофей (Ярофей) Петров

Мать ребёнка: не указана

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
думаю мать 1-я жена Петра? В 1716 году - 29 лет.?(ошибка скорей всего) РГАДА 350-1-140, с. 335-336, Ландратная перепись. Починок Курба в нем русские люди Во дворе Ерофей Петров Глушков дватцати девяти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Глушков Марко Петрович

Мать ребёнка: не указана

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
Думаю мать 1-я жена Петра. Примерно в 1713 году: Примерно в 1713 году: В первом дворе Исак Иванов сын Глушков 84 лет, у него сын Петр 50(47) лет, у него жена Гликерья Гаврилова дочь 40 лет, у него де... Показать все
Рождение ребёнка
1703

Сын: Глушков Яков Петрович

Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
из книги Родословное древо Глушковых автор Глушков В.Е.
Рождение ребёнка
До 1709

Сын: Глушков Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
Упоминание
1709
Котельницкого тягловов стана. Филип Васильев сын Глушков 40 годов скорбен, а братья ево родные а Нифант умре, Павел 33 годов, Василей 23 годов, а Нифантов сын Анисим умре, да у него ж родственник Исак... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1710

Жена: Глушкова Гликерия Гавриловна

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Глушков Порфирий Петрович

Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестьянин Петр Исаков сын Глушков 57 лет, у него дети Марко 32 лет, Перфирей 2 лет, у Марка сын Никон 10 лет, у него ж брат родной Осип 47 лет, у него дети Иван 27 лет, Филип 22 лет, Афонасей 17 лет,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Ронжина (Глушкова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Глушкова Гликерия Гавриловна

Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния
из книги Родословное древо Глушковых автор Глушков В.Е.
Смерть
Неизвестно
Починок, Котельнический уезд, Вятская губерния

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