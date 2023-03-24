Parviainen Tahvo Tahvonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Место рождения

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

25.06.1755

Дата смерти

29.12.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1755

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen (Loikas) Lisa

Крещение
02.07.1755
Бракосочетание
До 1782

Жена: Parviainen (Kuicka) Carin

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Parviainen) Maria Tahvontytär

Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin

Рождение ребёнка
03.06.1784

Сын: Parviainen David Staffansson

Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin

Рождение ребёнка
01.08.1791

Дочь: (Parviainen) Anna Tahvontytär

Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin

Рождение ребёнка
02.01.1794

Сын: Parviainen Paavo Tahvonpoika

Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin

Бракосочетание
Около 1811

Жена: Parviainen (Parfin) Kaisa

Рождение ребёнка
24.08.1812

Сын: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa

Рождение ребёнка
25.08.1818

Сын: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa

Рождение ребёнка
17.06.1824

Сын: Parviainen Enok Tahvonpoika

Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa

Смерть
29.12.1835

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