Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Место рожденияKuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения25.06.1755
Дата смерти29.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1755
Крещение
02.07.1755
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Parviainen) Maria Tahvontytär
Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin
Рождение ребёнка
03.06.1784
Сын: Parviainen David Staffansson
Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin
Рождение ребёнка
01.08.1791
Дочь: (Parviainen) Anna Tahvontytär
Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin
Рождение ребёнка
02.01.1794
Сын: Parviainen Paavo Tahvonpoika
Мать ребёнка: Parviainen (Kuicka) Carin
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
24.08.1812
Сын: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa
Рождение ребёнка
25.08.1818
Сын: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika
Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa
Рождение ребёнка
17.06.1824
Сын: Parviainen Enok Tahvonpoika
Мать ребёнка: Parviainen (Parfin) Kaisa