Parviainen (Parfin) Kaisa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти16.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
24.08.1812
Сын: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Рождение ребёнка
25.08.1818
Сын: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Рождение ребёнка
17.06.1824
Сын: Parviainen Enok Tahvonpoika
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika