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Parviainen (Parfin) Kaisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.01.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1811

Муж: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
24.08.1812

Сын: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
25.08.1818

Сын: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
17.06.1824

Сын: Parviainen Enok Tahvonpoika

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Смерть
16.01.1836

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